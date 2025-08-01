Tekirdağ'da orman yangını! Olayla ilgili 1 şüpheliye gözaltı kararı

Tekirdağ'da makilik bölgede başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası çok büyümeden söndürüldü. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Tekirdağ'da orman yangınına neden olduğu iddia edilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:10

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangın söndürüldü. Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, 3 arazöz ve helikopter, itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale etti. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Tekirdağ'da orman yangınına neden olduğu iddia edilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Uçmakdere Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının, Uçmakdere yolunun hemen kenarında bulunan bir depo civarında başladığı tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 75 yaşındaki M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

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