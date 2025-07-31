Üsküdar'da 4 katlı binanın çatı bölümünde yangın! İzolasyon çalışması sırasında alevler yükseldi

Üsküdar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürüldü.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 15:01

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Üsküdar'da 4 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede çatının bir bölümünü sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Valide Atik Mahallesi, Nuhkuyusu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre; binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatının bir bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya merdiven araçlarıyla müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında çatıda bir de patlama meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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