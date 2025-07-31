Samsun'da dehşet! Uyuduğu sırada silahlı saldırıya uğradı

Samsun'da şoke eden bir olay yaşandı. Feyyaz U, evinde uyuduğu sırada açık olan penceresinden silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 14:58

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Olay, saat 06.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feyyaz U. evinde çekyatta uyuduğu sırada açık olan camdan tanımadığı kişiler tarafından tüfekle ateş edilerek saldırıya uğradı.

Saçmanın isabet ettiği Feyyaz U., sol dizinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelinin M.H. (25) olduğu, bu sırada yanında T.D. (38), C.B. (28), A.H. (28) ve H.A.'nın (32) da bulunduğunu tespit etti.

Soruşturma devamında şüpheliler, suç aleti tüfekle beraber İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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