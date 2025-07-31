Iğdır’da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Iğdır’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin genelinde zaman zaman hızını artıran rüzgar nedeniyle şehrin bir çok sokak ve caddesi çöp doldu.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 15:40

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Iğdır'da öğleden sonra aniden etkisini artıran şiddetli rüzgar ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Saat 14.00 sularında başlayan kuvvetli rüzgar, kısa sürede fırtınaya dönüşerek birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına dolayısıyla şehrin birçok yerinde çöp birikintileri oluştu. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünde yapılan uyarıda rüzgarın bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği bildirildi.

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