Su krizi vatandaşları çileden çıkarttı: Bir kaşık suyumuz yok
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde uzun süredir su akmaması vatandaşları çileden çıkardı. Belediye yetkililerin “Arıza giderilmiştir” mesajları iletmesine rağmen sorunlarının hala çözülmediğini belirten vatandaşlar, “Bizlere mesaj atıyorlar ancak hiçbir türlü sorun çözülmüyor” dediler. Vatandaşlara mikrofon uzatan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, yaşanan krizin detaylarını bölgeden aktardı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, özellikle yaz aylarında nüfusu artan Dereağzı Mahallesi susuzlukla mücadele ediyor. TESKİ'nin arıtma tesislerinin dibinde oturduklarını belirten vatandaşlar, 90'lı yılların su krizini yaşadıklarını ifade etti. Mahallede bazı bölgelerde su verilirken, bazı bölgelerde ise musluklardan günlerdir bir damla bile akmadığı öğrenildi.
Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrılırken, kalan vatandaşlar ise tankerlerden su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. TESKİ'ye ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepkiler artıyor. Vatandaş, TESKİ'nin arıtma tesisinin dibinde yaşam mücadelesi veriyor.
Bölgeye giden A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, vatandaşlara mikrofon uzatarak yaşanan krizi olay yerinden anlattı.
"BİR KAŞIK SUYUMUZ YOK"
A Haber mikrofonuna konuşan bir vatandaş, "Aylardan beri su sıkıntısı çekiyoruz. Gerçekten çok zor bir durumdayız. Benim engelli bir hastam var. Suya çok ihtiyacımız olduğu halde bir kaşık suyumuz yok. Belediyemizin bu duruma el atması ve gerçekten de çaba göstermesi gerekiyor." dedi.
"SORUNLAR GERÇEKTENDE ÇÖZÜLMÜYOR"
Belediye yetkililerin arıza giderildi mesajlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen vatandaş, "Bizlere mesaj atıyorlar ancak hiçbir türlü sorun çözülmüyor." siteminde bulundu
HİZMET EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ
Özel tanker çağırarak su ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen vatandaş, yetkililere şöyle seslendi:
"Aylardan beri su sıkıntısı çekiyoruz. Lütfen halimize görsünler. Vatandaşa hizmet edilmesini bekliyoruz. Aylardan beri yaşadığımız bu sorunun artık çözülmesini ve yaşanan su krizinin bir daha yaşanmamasını istiyoruz."