Adana'da kaçak silah ticareti iddiasıyla 3 sanığa dava

Adana'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu 3 sanık hakkında "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 14:52

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Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonun ardından 1 Mart'ta tutuklanan H.A, M.T. ve S.K. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince H.A'nın giyim mağazasında ruhsatsız tabanca ticareti yaptığına dair ihbar üzerine iş yerine düzenlenen operasyonda, tezgahın alt kısmındaki siyah çöp poşeti içerisinde ruhsatsız 3'ü otomatik 4 ruhsatsız tabanca ve 16 şarjör bulunduğu, M.T. ve S.K'nin de bu sırada iş yerinde olduğu belirtildi.

İş yerinde, matkap, tabanca gövdesi, tetik tertibatı, mengene ve kapak takımı gibi silah imalatında kullanılan malzemeler de bulunduğu bilgisine iddianamede yer verildi.

İddianamede, sanıkların telefonlarındaki yazışmaların incelenmesi sonucu H.A'nın silahların satışı için M.T. ve S.K. ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği ve silahların üzerinde tüm sanıkların parmak izlerinin bulunduğu kaydedildi.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.