Kuşadası'nda 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 09:19

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ulaşan ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen KB-89 numaralı Sahil Güvenlik Botu, deniz üzerinde sürüklenen lastik botu kısa sürede tespit etti.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucunda botta bulunan 18 düzensiz göçmen güvenli şekilde bota alındı ve karaya çıkarıldı. Kurtarılanlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan göçmenler, daha sonra işlemlerin tamamlanması için ilgili birimlere teslim edildi.

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