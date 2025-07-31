SON DAKİKA DEPREM! Az önce nerede deprem oldu, Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı

Bugün (31 Temmuz) tarihinde saat 8:59'da Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - Datça (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8.45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD detayları açıkladı.
MUĞLA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-07-31
Saat:08:59:33 TSİ
Enlem:35.03472 N
Boylam:25.99694 E
Derinlik:8.45 km
Detay: https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/533109
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-07-31 08:59:33 35.03472 25.99694 8.45 ML 4.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
2025-07-31 08:41:00 39.12278 33.32222 7.0 ML 1.6 Tuz Gölü - [05.66 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-07-31 08:23:58 38.08444 38.41056 7.01 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-31 07:48:01 40.69222 27.45361 6.24 ML 1.3 Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir)
2025-07-31 07:15:41 37.21611 36.73944 6.02 ML 2.3 Nurdağı (Gaziantep)
2025-07-31 07:14:53 38.58444 39.68333 6.92 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-07-31 06:39:37 36.24306 29.02333 5.23 ML 2.1 Akdeniz - [23.97 km] Seydikemer (Muğla)
2025-07-31 06:33:21 40.085 26.0875 13.16 ML 1.6 Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-07-31 06:28:28 39.33583 28.87028 7.05 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-07-31 06:20:32 39.23972 29.0 6.98 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-07-31 05:19:20 39.97194 39.59056 6.83 ML 1.1 Kelkit (Gümüşhane)
2025-07-31 05:09:47 39.58972 26.42889 6.96 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-31 05:07:08 38.11361 37.79139 7.8 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-31 05:00:07 38.84833 28.78444 6.75 ML 1.2 Selendi (Manisa)
2025-07-31 04:43:43 37.67667 36.1725 6.99 ML 2.4 Kadirli (Osmaniye)
2025-07-31 03:54:40 36.16306 27.46889 7.05 ML 1.6 Ege Denizi - [58.99 km] Datça (Muğla)
2025-07-31 03:53:29 36.50694 28.75056 6.61 ML 1.1 Akdeniz - [22.09 km] Dalaman (Muğla)
2025-07-31 03:47:13 38.53278 38.02333 6.99 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)
2025-07-31 03:38:34 38.78333 40.02389 7.26 ML 1.4 Kovancılar (Elazığ)
2025-07-31 03:19:28 37.67583 36.17111 7.1 ML 2.2 Kadirli (Osmaniye)
2025-07-31 03:19:08 38.49361 38.02917 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2025-07-31 03:11:45 37.18333 36.70639 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2025-07-31 02:48:56 38.21694 38.62639 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-07-31 02:15:23 37.22639 36.58694 7.0 ML 1.0 Bahçe (Osmaniye)
2025-07-31 01:34:13 38.12472 36.57306 7.03 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-31 01:26:09 38.86194 37.42139 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2025-07-31 00:29:59 40.08083 40.01222 7.0 ML 1.3 Merkez (Bayburt)
2025-07-31 00:15:49 38.63583 42.87639 7.02 ML 1.9 Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis)