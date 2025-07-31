Haberler Liste Haberleri SON DAKİKA DEPREM! Az önce nerede deprem oldu, Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı

SON DAKİKA DEPREM! Az önce nerede deprem oldu, Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı

Son dakika gelişmeleriyle Muğla ilinde ve çevresinde sarsıntı hissedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, deprem yerel saatle 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Vatandaşlar yaşanan sarsıntının detaylarını merak ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremle ilgili önemli bilgileri paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.07.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 09:36
ABONE OL
SON DAKİKA DEPREM! Az önce nerede deprem oldu, Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı

Bugün (31 Temmuz) tarihinde saat 8:59'da Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - Datça (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8.45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD detayları açıkladı.

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (X)Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (X)

MUĞLA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-07-31
Saat:08:59:33 TSİ
Enlem:35.03472 N
Boylam:25.99694 E
Derinlik:8.45 km
Detay: https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/533109

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurduMuğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurduMuğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-07-31 08:59:33 35.03472 25.99694 8.45 ML 4.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
2025-07-31 08:41:00 39.12278 33.32222 7.0 ML 1.6 Tuz Gölü - [05.66 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-07-31 08:23:58 38.08444 38.41056 7.01 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-31 07:48:01 40.69222 27.45361 6.24 ML 1.3 Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir)
2025-07-31 07:15:41 37.21611 36.73944 6.02 ML 2.3 Nurdağı (Gaziantep)
2025-07-31 07:14:53 38.58444 39.68333 6.92 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-07-31 06:39:37 36.24306 29.02333 5.23 ML 2.1 Akdeniz - [23.97 km] Seydikemer (Muğla)
2025-07-31 06:33:21 40.085 26.0875 13.16 ML 1.6 Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-07-31 06:28:28 39.33583 28.87028 7.05 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-07-31 06:20:32 39.23972 29.0 6.98 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-07-31 05:19:20 39.97194 39.59056 6.83 ML 1.1 Kelkit (Gümüşhane)
2025-07-31 05:09:47 39.58972 26.42889 6.96 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-31 05:07:08 38.11361 37.79139 7.8 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-31 05:00:07 38.84833 28.78444 6.75 ML 1.2 Selendi (Manisa)
2025-07-31 04:43:43 37.67667 36.1725 6.99 ML 2.4 Kadirli (Osmaniye)
2025-07-31 03:54:40 36.16306 27.46889 7.05 ML 1.6 Ege Denizi - [58.99 km] Datça (Muğla)
2025-07-31 03:53:29 36.50694 28.75056 6.61 ML 1.1 Akdeniz - [22.09 km] Dalaman (Muğla)
2025-07-31 03:47:13 38.53278 38.02333 6.99 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)
2025-07-31 03:38:34 38.78333 40.02389 7.26 ML 1.4 Kovancılar (Elazığ)
2025-07-31 03:19:28 37.67583 36.17111 7.1 ML 2.2 Kadirli (Osmaniye)
2025-07-31 03:19:08 38.49361 38.02917 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2025-07-31 03:11:45 37.18333 36.70639 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2025-07-31 02:48:56 38.21694 38.62639 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-07-31 02:15:23 37.22639 36.58694 7.0 ML 1.0 Bahçe (Osmaniye)
2025-07-31 01:34:13 38.12472 36.57306 7.03 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-31 01:26:09 38.86194 37.42139 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2025-07-31 00:29:59 40.08083 40.01222 7.0 ML 1.3 Merkez (Bayburt)
2025-07-31 00:15:49 38.63583 42.87639 7.02 ML 1.9 Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis)

SON DAKİKA