Eşi karısını intihara sürükledi! Acılı anne konuştu: Kızımın ölümünden damadım sorumludur

Van’da yaşayan iki çocuk annesi Hatice I., geçtiğimiz hafta evinde ölü şekilde bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen bu ölümün ardından gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. 28 yaşındaki Hatice I.’nin eşinden şiddet ve psikolojik baskı gördüğü ve bundan dolayı KADES’e başvurduğu ortaya çıktı. Öte yandan kadının yaşadıklarını Whatsapp yazışmalarıyla ailesine anlattığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 09:16

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Van'da, eşinden şiddet ve psikolojik baskı gördüğü iddia edilen 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice I. geçtiğimiz hafta eşi tarafından Edremit ilçesindeki evinde ölü bulundu. Soruşturma ekipleri yaptığı incelemelerde olayın intihar olduğunu saptadı.

2019 yılında okulu bırakıp Van'a gelen Hatice I., Yakup I. ile evlendi ŞOK İDDİA: "KIZIM, EŞİ TARAFINDAN ÖLÜME SÜRÜKLENDİ" Hatice I.'nın eşi gözaltına alınıp sorgulanarak serbest bırakıldı. Cep telefonları mercek altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz kadının annesi Fadime Tosun, kızının eşi tarafından ölüme sürüklendiğini iddia etti. Acı olay Aksaray'da başladı. Aksaray'da yaşayan Hatice I. bir arkadaşının aracılığıyla 30 yaşındaki Vanlı Yakup I. ile tanıştı. AİLESİ RIZA GÖSTERMEMİŞTİ Ailesi rıza göstermemesine rağmen Yakup'la evlenen genç kız, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyken, 2019 yılında okulu bırakıp Van'a geldi. Evliliklerinden 2 çocuk dünyaya getirdi.