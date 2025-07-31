Yaşam

Eşi karısını intihara sürükledi! Acılı anne konuştu: Kızımın ölümünden damadım sorumludur

Van’da yaşayan iki çocuk annesi Hatice I., geçtiğimiz hafta evinde ölü şekilde bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen bu ölümün ardından gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. 28 yaşındaki Hatice I.’nin eşinden şiddet ve psikolojik baskı gördüğü ve bundan dolayı KADES’e başvurduğu ortaya çıktı. Öte yandan kadının yaşadıklarını Whatsapp yazışmalarıyla ailesine anlattığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eşi karısını intihara sürükledi! Acılı anne konuştu: Kızımın ölümünden damadım sorumludur

Van'da, eşinden şiddet ve psikolojik baskı gördüğü iddia edilen 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice I. geçtiğimiz hafta eşi tarafından Edremit ilçesindeki evinde ölü bulundu. Soruşturma ekipleri yaptığı incelemelerde olayın intihar olduğunu saptadı.

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ŞOK İDDİA: "KIZIM, EŞİ TARAFINDAN ÖLÜME SÜRÜKLENDİ"

Hatice I.'nın eşi gözaltına alınıp sorgulanarak serbest bırakıldı. Cep telefonları mercek altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz kadının annesi Fadime Tosun, kızının eşi tarafından ölüme sürüklendiğini iddia etti. Acı olay Aksaray'da başladı. Aksaray'da yaşayan Hatice I. bir arkadaşının aracılığıyla 30 yaşındaki Vanlı Yakup I. ile tanıştı.

AİLESİ RIZA GÖSTERMEMİŞTİ

Ailesi rıza göstermemesine rağmen Yakup'la evlenen genç kız, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyken, 2019 yılında okulu bırakıp Van'a geldi. Evliliklerinden 2 çocuk dünyaya getirdi.

Şiddete maruz kalan genç anne, KADES'e de başvuru yaptığı ortaya çıktıŞiddete maruz kalan genç anne, KADES'e de başvuru yaptığı ortaya çıktı

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADIN KADES'E BAŞVURMUŞ

Serbest meslekle uğraşan kocasının psikolojik baskılarına ve şiddetine maruz kalan genç anne, KADES'e de başvuru yaptı. Yaşadıklarını Whatsapp yazışmalarıyla ailesine anlatan Hatice I. artık dayanamadığını dile getirdi.

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"KIZIMA SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"

Cenazesi Aksaray'a defnedilen talihsiz kızının, eşi tarafından sürekli şiddet uygulandığını iddia eden anne Fadime Tosun, kızının sürekli suçlanarak psikolojik olarak yıpratıldığını dile getirdi. Tosun, "Kızıma şiddet uyguluyor, aç bırakıyor, sürekli sarhoş geziyordu. Kızıma ulaşmamıza hep engel oluyordu. Telefonlarımızı kızımın telefonundan engellemişti. Kızım adım adım ölüme sürüklendi. Kızım hayatı çok seviyordu, ölümünden damadım sorumludur" dedi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi." şeklinde konuştu.

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