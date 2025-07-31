Burdur'da 6 bin 310 sikke ele geçirildi

Burdur'da, Bizans ve Roma dönemine ait 6 bin 310 adet sikke ele geçirildi, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 15:42

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Edinilen bilgilere göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde, önceki gün düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 6 bin 310 adet sikke ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki sikkeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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