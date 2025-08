Apartman yöneticisinden aileye köpek dayağı!

"ENDİŞELİYİZ, EVİMİZDE RAHAT UYUYAMIYORUZ" Darp edilen anne Zülbiye Haberal, "Yaklaşık 1 buçuk yıldır üst katımızda oturan şahıslarla aramızda bir husumet var. Sebebi köpeğimizle alakalı. Bir buçuk yıldır kızım, eşim ve ben defalarca darp edildik. Dokuza yakın şikayet dosyamız olmasına rağmen hala cezalandırılmadılar. Küfür, hakaret ve tehditlerine devam ediyorlar. Özellikle kızım için çok endişeliyim. Çünkü bu şahsın 30 yaşındaki oğlu ısrarlı bir şekilde kızımı takip ediyor ve tehditlerde bulunuyor. Endişeliyiz ve evimizde rahat uyuyamıyoruz. Sürekli karakollardayız, bir adım bile yol alamadık. Bu şahıslar da her gördükleri yerde bizi tehdit ediyorlar. Son darplarında bana yumrukla saldırdılar. Dudağım patladı, parmaklarım zedelendi, vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar ve tırmalama izleri var. Kızım da başından çok ciddi bir darbe aldı. Eşimi yerlerde sürükleyerek tekmelediler. 10 gün eşim hastanede yattı. Eşimde darba bağlı hastalık oluşacağından endişeliyiz, adalet istiyoruz." dedi.

Apartman yöneticisinden köpek dayağı

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"



Haberal ailesinin 18 yaşındaki kızları Nisa Haberal da, "Bu olaylar ben 16 yaşımdayken başladı ve bir buçuk yıldır da devam ediyor. İlk olay köpeğimle beni sitenin bahçesinde gördüğünde başladı. Bana 'Çek şu pis köpeğini, ikinizi de paramparça ederim' diyerek tehdit etti. Biz bunun üzerine ailemle karakola gittik. Karakola gitmeden önce aileme anlattım. Ailem de bu adamla karşılaşınca aileme hakaret edip saldırdılar. Bu olaydan sonra köpeğimi her aşağı indirdiğimde beni takip etmeye başladılar. Defalarca darp raporu ve uzaklaştırma kararı aldık. 9 Temmuz günü tekrar uzaklaştırma kararı almak için evden çıkarken darp edildik. Oğlu saçlarımdan tutup beni yerlerde sürükledi. Serdar Yunus Korkut da annemin dudağını patladı ve babam da hastanelik oldu. Şuan hala ellerini kollarını sallayarak tehdit ve hakaretlerine devam ediyorlar. Başka birilerini daha tehdit etmiş 1 yıl cezası var. Sicili kabarık biri. Evlerinde ve arabalarında av tüfeği bulunduruyorlar. Can güvenliğimiz yok. Sadece bizle değil herkesle sorunları var." ifadelerini kullandı.

