Apartman yöneticisinden aileye köpek dayağı!
İstanbul Kartal’da yaşayan Haberal ailesi, 10 yıllık komşuları ve aynı zamanda apartman yöneticisi tarafından darbedildi, tehdit ve hakarete uğradı. Ailenin kızına ait köpeği apartmanda istemeyen yönetici, defalarca uyarılmasına ve hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen baskılarını sürdürdü.
İstanbul'un Kartal ilçesi Petrol İş Mahallesi'nde Haberal ailesi, bir buçuk yıldır komşularının şiddet ve tehditlerine maruz kaldıklarını öne sürdü. İddiaya göre ailenin kızı Nisa'yı ve köpeğini gören apartman yöneticisi S.Y.K. duruma tepki gösterdi. Kızın üzerine yürüyerek tehdit ve küfür etti. Olayın ardından yöneticiden şikayetçi olan aileninse o günden bu yana başı beladan kurtulmadı.
Defalarca kez uzaklaştırma kararı almalarına rağmen korunamadıklarını belirten aile, 10 yıllık komşuları ve apartman yöneticileri olan kişi tarafından darp edildi, ölüm tehditleri aldı. Yaşandıklarına artık dayanamadıklarını söyleyen Haberal ailesi, SABAH'a konuştu.
Anne Zülbiye Haberal, "Dokuza yakın şikayet dosyamız olmasına rağmen hala cezalandırılmadılar. Küfür, hakaret ve tehditlerine devam ediyorlar. Özellikle kızım için çok endişeliyim. Çünkü bu şahsın 30 yaşındaki oğlu ısrarlı bir şekilde kızımı takip ediyor ve tehditlerde bulunuyor. Endişeliyiz ve evimizde rahat uyuyamıyoruz." derken kızları Nisa Haberal da, "Ellerini kollarını sallayarak tehdit ve hakaretlerine devam ediyorlar. Başka birilerini daha tehdit etmiş 1 yıl cezası var. Sicili kabarık biri. Evlerinde ve arabalarında av tüfeği bulunduruyorlar. Can güvenliğimiz yok. Sadece bizle değil herkesle sorunları var." şeklinde konuştu.