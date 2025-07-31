Eğribel Tüneli'nde korkunç kaza: Motosiklette 2 kişi yaşamını yitirdi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Eğribel Tüneli'nde gece saatler seyir halinde ilerleyen bir motosiklet devrildi. Yaşanan kazada motosikletin sürücüsü Erdem Çatal (40) ile arkasındaki Gökhan Tiryaki (34), hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 05:33

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Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Asarcık Mahallesi, Eğribel Tüneli'nde meydana geldi. Şebinkarahisar'dan Giresun istikametine seyir halinde olan Erdem Çatal yönetimindeki 06 CKJ 743 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosikletten düşen Erdem Çatal kaza yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki Gökhan Tiryaki ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gökhan Tiryaki de kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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