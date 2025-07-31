İzmir'de ekmeğe zam! Yeni tarife 1 Ağustos'ta geçerli olacak

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısında 200 gram ekmeğin fiyatının 12,5 TL'den 15 TL'ye çıkarılmasına yönelik teklifte bulundu. Teklif üyelerin oy çoğunluğuyla kabul edildi. Yeni zamlı ekmek tarifesine İzmir genelinde geçerli olurken kararın 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 05:29

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İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatının 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Zam kararı 1 Ağustos'tan itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Alınan karara göre, İzmir'de 200 gram ekmek 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL'den satılacak. Yeni fiyat tarifesi, İzmir genelinde geçerli olacak.

Ekmek zammı, girdi maliyetlerindeki artış gerekçesiyle gündeme geldi.

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