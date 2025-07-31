Bitlis'te 83 öğrenci hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun oldu

Giriş Tarihi: 31.07.2025 05:54

Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'ndan mezun olan 73 erkek öğrenci ile Amine Hatun Kız Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'ndan mezun olan 10 kız öğrenci, hafızlık eğitimlerini tamamlayarak belge almaya hak kazandı.

İcazet programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından öğrencilerin takdimi gerçekleştirildi. Programa katılan protokol üyeleri tek tek konuşma yaparak hafızları ve ailelerini tebrik etti.

"GURUR DUYUYORUZ"

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeryüzünü hafızların süslediğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve dahi hükümlerini yaşamak, yaşayabilmek elbette ki bütün Müslümanların dileği. Ama bunun çağımızda ya da insanoğlunun fıtratında belki imtihanın gereği olarak zorlukları da var. İşte bazı aileler ve bazı gençlerimiz hem kız çocuklarımız var hem delikanlılar var. Bu kutsal görevi belki hepimizin adına bir farz-ı kifaye olarak üstlenmişler ve Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme gibi zor meşakkatli ama bir o kadar da mukaddes bir vazifeyi icra etmişler. Biz kendileriyle gurur duyuyoruz. Hani hep söylenir ya hafızlarla ilgili gökyüzünün nasıl yıldızlar süslerse yeryüzünü de hafızlar sürer. Hafızlık önemli bir iddiadır. Ömür boyu taşınacak onur ve şereftir. Mevla'm bu 83 hafızımıza da bu şerefli vazifeyi bir hakkın yerine getirmeyi nasip etsin inşallah. Onların yaktığı meşale, onların tuttuğu aydınlık ışık inşallah bütün toplumumuza, milletimize, dünyaya her daim yol gösterecektir. Biz hafızlarımızı toplum olarak, millet olarak çok ayrı bir yerde tutarız sevgili gençler. Bir insan hafız olduğunu söylediği zaman ya da bildiğimiz zaman onu öncelikle kalbimizin, gönlümüzün en derin köşesinde açtığımız yere koyarız. Ona itimat ederiz, ona güveniriz, ondan bir şeyler öğrenmek için gayret sarf ederiz. Sizler de bu onuru yaşayarak inşallah milletimize, toplumumuza, bütün İslam alemine çok faydalı vazifeler göreceksiniz, icra edeceksiniz. Ben bu zor ama kutlu yolda sizleri yetiştiren hocalarımız başta olmak üzere çok değerli ailelerimize, anne babalarınıza, kardeşlerinize, akrabalarınıza dediğim gibi hocalarımıza ve elbette bu zor ama güzel vazifeyi yüce eden siz bizzat hafız kardeşlerimize, çocuklarımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum" dedi.