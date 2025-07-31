Diyarbakır’da örtü yangını! Alevler söndürüldü

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangını ekipleri alarma geçirdi. Ormanlık alana sıçrayan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 20:20

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangını söndürüldü.

Serin Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ziraat ve ormanlık olmak üzere 30 hektar alan zarar gördü. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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