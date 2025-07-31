90 bin camide kuraklık, afetler ve şehitler için dualar yükseldi

Giriş Tarihi: 31.07.2025 22:10

Yangınlardan, kuraklıktan, afetlerden korunmak ve şehitler için 90 bin camide dualar yükseldi.

(Fotoğraf: AA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yatsı ezanından önce tüm camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten devletin ve milletin muhafazası ve şehitler için dua edileceğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erbaş şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte Âmin diyelim. Allah kabul etsin"