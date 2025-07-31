Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 bin 365 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 365 kök kenevir ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 16:42

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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından uyuşturucu madde imal, ticareti ve yasadışı ekimlerin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 farklı noktada 2 bin 365 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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