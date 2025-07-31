Yaşam

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 bin 365 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 365 kök kenevir ele geçirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 bin 365 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından uyuşturucu madde imal, ticareti ve yasadışı ekimlerin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 farklı noktada 2 bin 365 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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