Zonguldak’ta apartman çatısında yangın paniği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 04:41

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Ereğli'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Ereğli'ye bağlı Korubaşı Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Bilal Altay'a ait iki katlı binanın çatısından yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 4 ekip yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelere göre yangının, çatıdaki elektrik tesisatında oluşan arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

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