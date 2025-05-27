Kağıthane’de dehşet dolu dakikalar! Restorana el bombalı saldırı: 3’ü ağır 7 yaralı

Giriş Tarihi: 27.05.2025 04:47

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın ikinci katındaki restoran ve eğlence mekânına yönelik patlayıcı saldırıda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

EĞLENCE MEKANINA PATLAYICI ATILDI

Olay, Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, 5 katlı binanın ikinci katında faaliyet gösteren restoran ve eğlence mekânına patlayıcı madde attı.