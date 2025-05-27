Yaşam

Kağıthane’de dehşet dolu dakikalar! Restorana el bombalı saldırı: 3’ü ağır 7 yaralı

İstanbul Kağıthane’de restoran ve eğlence mekânı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlayıcı madde atıldı. Olayda 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Kağıthane’de dehşet dolu dakikalar! Restorana el bombalı saldırı: 3’ü ağır 7 yaralı

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın ikinci katındaki restoran ve eğlence mekânına yönelik patlayıcı saldırıda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

KAĞITHANE'DE RESTORANA EL BOMBALI SALDIRI: 7 YARALI

EĞLENCE MEKANINA PATLAYICI ATILDI

Olay, Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, 5 katlı binanın ikinci katında faaliyet gösteren restoran ve eğlence mekânına patlayıcı madde attı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sonucu yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Cadde trafiğe kapatılarak olay yeri güvenlik çemberine alındı. Polis ekipleri, bomba arama köpeği eşliğinde bölgede geniş çaplı tarama yaptı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekipler, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına el koyarak inceleme başlattı. Olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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