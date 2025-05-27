Kağıthane’de dehşet dolu dakikalar! Restorana el bombalı saldırı: 3’ü ağır 7 yaralı
İstanbul Kağıthane’de restoran ve eğlence mekânı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlayıcı madde atıldı. Olayda 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın ikinci katındaki restoran ve eğlence mekânına yönelik patlayıcı saldırıda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
EĞLENCE MEKANINA PATLAYICI ATILDI
Olay, Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, 5 katlı binanın ikinci katında faaliyet gösteren restoran ve eğlence mekânına patlayıcı madde attı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sonucu yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Cadde trafiğe kapatılarak olay yeri güvenlik çemberine alındı. Polis ekipleri, bomba arama köpeği eşliğinde bölgede geniş çaplı tarama yaptı.