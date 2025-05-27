Trabzon’da zincirleme kaza! Kamyonet 2 tır arasında sıkıştı: 3 yaralı

Trabzon’un Yomra ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen zincirleme kazada, 2 TIR arasında sıkışan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada kamyonet hurdaya döndü.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 00:37

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Trabzon'un Yomra ilçesinde akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yabancı plakalı bir TIR'ın arkadan çarptığı kamyonet, önündeki başka bir TIR'a çarparak iki dev aracın arasında sıkıştı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nun Yomra geçişinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rize istikametinden Trabzon yönüne seyir halinde olan 61 PE 377 plakalı kamyonet, arkasından gelen yabancı plakalı bir TIR'ın çarpmasıyla kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan kamyonet, önünde ilerleyen 06 DUF 281 plakalı diğer TIR'a çarptı. Kamyonet iki TIR arasında adeta sıkışarak hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazada kullanılmaz hale gelen kamyonet ve TIR'lar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun bir bölümünde trafik akışı kısa süreliğine durdu. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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