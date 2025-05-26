Sivas’ta maden ocağında facia: 1 işçi hayatını kaybetti 2 yaralı

Giriş Tarihi: 26.05.2025 23:55

Sivas 'ın Zara ilçesinde bulunan bir kömür madeninde gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında yaşanan kaza, can kaybına yol açtı. Patlamanın ardından 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi ise yaralandı. Olay yerine kısa sürede AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF: İHA

Olay, Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan kömür madeninde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madende planlanan şekilde kontrollü bir patlatma gerçekleştirilirken henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaşandı. Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre bir maden işçisi hayatını kaybetti, iki işçi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.