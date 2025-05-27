Malatya’da kıraathanede silahlı saldırı: Oyun oynarken vuruldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, kıraathanede oyun oynarken husumetlilerinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 00:41

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Malatya'da gece saatlerinde bir kıraathanede oyun oynayan şahıs, husumetli olduğu kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Şehit Teyfik Çiğerci Sokak'taki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, içeride arkadaşlarıyla oyun oynayan bir kişi, dışarıdan gelen iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralanan şahıs, kanlar içinde yere yığıldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGANLAR KAÇTI, POLİS PEŞLERİNDE

Saldırının ardından zanlılar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit ederek yakalanmaları için çevrede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

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