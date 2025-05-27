Sarıyer'de anaokulunda yangın! Alevler yan binaya sıçradı

Rumeli Hisarı’ndaki özel bir anaokulunun çatısında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yan binaya sıçrayan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 03:39

Paylaş



ABONE OL

Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi'nde özel bir anaokulunun çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiyenin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece 00.00 sıralarında Açık Sokak'taki özel bir anaokulunun çatı katında çıktı. Elektrik kontağından başladığı belirtilen yangın kısa sürede büyüyerek yan binaya sıçradı. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ahşap çatı nedeniyle alevlerin kontrol altına alınması uzun sürdü. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı. Olayda yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN