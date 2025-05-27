Down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu

Erzincan’da 21 yaşındaki down sendromlu Abdulhamit Uğur Özcan için temsili asker uğurlaması yapıldı. Kınası yakılan ve kamuflaj giyerek törene katılan genç, bir günlüğüne de olsa askerlik hayalini gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 00:49

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Erzincan'da yaşayan down sendromlu Abdulhamit Uğur Özcan, uzun süredir hayalini kurduğu askerlik görevini sembolik olarak yerine getirdi. Düzenlenen uğurlama töreninde asker kınası yakıldı, türküler söylendi, alkışlar eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı. Özcan, temsili olarak katıldığı törenle askerlik sevincini doyasıya yaşadı.

KINA YAKIILDI DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Erzincan'da 21 yaşındaki Abdulhamit Uğur Özcan için ailesi ve yakın çevresinin desteğiyle geleneksel bir asker uğurlama töreni düzenlendi. Tören, asker kınası yakılarak başladı. Tören sırasında çalınan türküler eşliğinde duygusal anlar yaşanırken, Özcan'ın gözlerindeki sevinç çevresindekileri de duygulandırdı.

Kınanın ardından düzenlenen asker gecesinde Özcan, kamuflaj kıyafetini giyerek sembolik olarak asker oldu. Törene katılanlar Özcan'ın mutluluğuna ortak olurken, bu özel anlar Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından da sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"ASKER" ABDULHAMİT'E UNUTULMAZ GÜN

Temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştiren Abdulhamit Uğur Özcan için düzenlenen etkinlik, yalnızca onun değil ailesinin ve çevresindekilerin de hafızalarına kazındı. Gencin mutluluğu, törende duygulu anlara sahne oldu.

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