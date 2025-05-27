Doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısı ölü bulundu!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu’nun cansız bedenine 27 saat sonra ulaşıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşü yaparken kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun (61) cansız bedeni 27 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu.
DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAYBOLDU
Adil Bartu, dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Adatepebaşı köyünde 17 kişilik grupla Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşü yaptığı sırada kayboldu. Kayıp ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
120 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU
AFAD koordinasyonunda jandarma, AKUT ve UMKE ekiplerinden oluşan 120 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede yoğun çalışma yürüttü. Bartu'nun cansız bedenine 27 saat sonra Gürleyik Şelalesi yakınlarında ulaşıldı.
CENAZESİ TRAKTÖRLE TAŞINDI
Bartu'nun cansız bedenini bölgeden çıkarmak için ekipler yaya olarak taşıma yaptı. Yolun bir kısmında traktör kasasına alınarak Adatepebaşı köyüne getirilen cenaze, buradaki ambulansa alınarak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.