Doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısı ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 03:44

FOTOĞRAF: İHA

CENAZESİ TRAKTÖRLE TAŞINDI

Bartu'nun cansız bedenini bölgeden çıkarmak için ekipler yaya olarak taşıma yaptı. Yolun bir kısmında traktör kasasına alınarak Adatepebaşı köyüne getirilen cenaze, buradaki ambulansa alınarak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.