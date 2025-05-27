Samsun’da sahte içki operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Alaçam’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 25 litre etil alkol ve 9 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında çeşitli malzemeler de bulundu.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 05:16

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Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimine yönelik operasyonda çok sayıda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelinin ikametinde kapsamlı arama yaptı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimini engellemek amacıyla yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, 1 plastik huni ve 4 plastik damla aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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