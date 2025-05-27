Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Kılavuzlu Mahallesi’nde sulama kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk, itfaiye dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulundu.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 05:19

Paylaş



ABONE OL

Kahramanmaraş'ta Kılavuzlu Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrası ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 13 yaşındaki çocuk, Kılavuzlu Mahallesi'nden geçen sulama kanalına bilinmeyen bir nedenle düştü. Durumu fark eden çevredekiler hemen yardım için ekipleri aradı.

İtfaiye dalgıç ekipleri kanal içerisinde arama çalışması başlattı. Yapılan yoğun çaba sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Vefat eden çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN