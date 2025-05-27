Kırklareli’nde Mayıs ayında kar sürprizi

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde Mayıs ayında yağan karla karışık yağmur şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 05:14

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Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde, Mayıs ayına rağmen karla karışık yağmur etkili oldu. Köylüler, mevsim normallerinin dışındaki bu hava olayını şaşkınlıkla karşıladı.

Kocayazı köyünde kısa süreli yağan karla karışık yağmur, köy sakinlerini hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden köy sakinlerinden Özhan Kazan, bahçelerdeki sebze ve meyvelerin zarar görebileceğini belirtti.

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