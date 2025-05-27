Ordu’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Ordu’nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Ordu Ünye'de Keş Mahallesi Kavaklar mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araç sürücüsünün yara almadan atlatığı olayda, yangın kısa sürede büyüyerek otomobili kullanılmaz hale getirdi.
06 CEG 756 plakalı otomobil, Ünye istikametine seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Dumanların ardından çıkan alevler hızla büyüyerek aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucu otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.