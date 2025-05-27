Kapalı pazar yerinin havalandırmasına biber gazı sıktı! Esnaf panikle dışarı çıktı

Giriş Tarihi: 27.05.2025 05:33

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi İSPARK Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'ndaki kapalı pazar yerinin havalandırma sistemine biber gazı sıkarak olay yerinden kaçtı.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi 'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, kapalı pazar yerinin havalandırmasına biber gazı sıkıldı. Gazın tüm alana yayılmasıyla birlikte esnaf ve vatandaşlar gözleri yaşararak hızla dışarı çıkmak zorunda kaldı.

FOTOĞRAF: İHA

VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Sıkılan gaz kısa sürede pazar alanına yayıldı. Gazdan etkilenen esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar panikleyerek hızla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Ekiplerin yaptığı incelemede gazın havalandırmadan yayıldığı tespit edildi. Gazın etkisini kaybetmesiyle birlikte esnaf ve vatandaşlar pazar alanına geri döndü. Polis ise olayla ilgili şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PAZAR ESNAFINDAN TEPKİ

Pazar esnafı Adem Arıcı, "Alt otoparktan biber gazı atıldığını söylediler. Pazarda biber gazı yayıldı, herkes dışarı çıktı, gözlerimiz yaşarmaya başladı. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Koku az da olsa devam ediyor" dedi.