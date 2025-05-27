Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 05:55

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Kelikler Mahallesi, Samsun-Sinop kara yolunda 80 yaşındaki Fikri Ö. yönetimindeki 55 YE 676 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Olayın haber verilmesi üzerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Fikri Ö., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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