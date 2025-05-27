Marmaris'te korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor | Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor

Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:34

Hisarönü Mahallesi 'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerleşim yerine yakın bir noktada orman yangını çıktı.

(Foto: İHA)

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı.

Rüzgârın etkisiyle yayılma riski bulunan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Detayları A Haber haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Efecik'in açıklamaları şöyle: "yangın saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Şu an itibarıyla havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Ayrıca bölgede kuvveti rüzgar var. Bunun da etkisiyle alevlerin yerleşim noktalarına doğru ilerlediğini ifade edelim. Tabii bu bölge 2021 yılında meydana gelen 8 bin hektarın kül olduğu orman yangınlarında yanan bir bölge. Yerleşim noktalarına yakın bir yerde küçük bir ormanlık alan vardı. Bu alanda bir demir kaynağı yapıldığı sırada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının meydana geldiğini biliyoruz. Şu an itibarıyla iki helikopter, ekipler mücadelelerinini devam ettiriyor"