Yaşam

İzmir'de zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yaklaşık 2 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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İzmir'de zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı

Yangın saat 14.12'de Bayındır ilçesi Demircilik Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozerle de karadan müdahale etti.

İZMİR'DE ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.