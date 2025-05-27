Malatya’da 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 5 ilçede düzenlediği operasyonlarda binlerce kök uyuşturucu ve çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 05:23

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Malatya'da Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 6 ayrı narkotik operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 3 bin 253 kök haşhaş, 47 kök kenevir, 7 adet sentetik ecza hapı, 9 adet Captagon ve 5 gram bonzai ele geçirildi. 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Narkotik Suçlardan Aranan Şahıs Uygulaması" kapsamında ise 5 yıla kadar hapis cezası olan 16 kişi ve 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı. Yakalananların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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