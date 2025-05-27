Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan eşi ile kızı yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 05:25

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Seydişehir Kızılcalar Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberinde bulunan eşi ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal G. yönetimindeki 42 ZK 717 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Muhammed Cedan E.'nin kullandığı 42 MA 4679 plakalı motosiklet, Kızılcalar Mahallesi 153362. Sokak'ta çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ve motosiklette arka koltukta oturan eşi ile kızı yaralandı. Olayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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