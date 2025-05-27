Erzincan’da yangında zarar gören işyeri çatılarında yeniden inşa başladı

Buğday Meydanı’ndaki yangında zarar gören iş yerlerinin çatılarında temizlik ve yeniden inşa çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 05:11

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Erzincan Buğday Meydanı'nda 18 Mayıs 2025 tarihinde çıkan yangında hasar gören iş yerleri için belediye tarafından başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Yangında zarar gören esnafın mağduriyetini gidermek amacıyla Erzincan Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yerlerinin çatılarında temizlik ve yeniden inşa süreci başlatıldı.

Hasar gören çatılar belediye ekipleri tarafından sökülerek temizlendi ve yeniden yapımına geçildi. Yetkililer, inşaatı tamamlanan çatıların en kısa sürede işyeri sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

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