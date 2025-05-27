Adıyaman’da sokak köpeği saldırdı: Bir kadın yaralandı

Adıyaman merkeze bağlı Kındırali köyünde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle tedavi altına alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 04:31

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Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Yeter Ü., Kındırali köyünde sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Yeter Ü., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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