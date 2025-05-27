Yaşam

Beynine pıhtı atan çocuk 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay’da beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altına alınan 12 yaşındaki çocuk, 15 gün süren tedavi sürecinde hayata tutunamadı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Beynine pıhtı atan çocuk 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve Şükrü Paşa Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur'un beynine pıhtı attı.

BEYNİNE PIHTI ATAN ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kısa sürede müdahale edilen ve hastaneye sevk edilen Çopur, Gaziantep'te tedavi görmeye başladı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çopur, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda annesini de kaybettiği öğrenilen çocuk, Mahmutlu Mahallesi Yıkık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.