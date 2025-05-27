Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T. isimli şahıs tutuklandı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 04:24

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Dörtyol ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan K.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde K.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 6 parça halinde 50,28 gram esrar, 8 parça halinde 7,30 gram metamfetamin, 0,63 gram sentetik kannabinoid, 34 adet captagon hap, 5 adet Combo 100 mg uyarıcı hap, 10 adet Cedrina ibareli sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Firari olan şüpheli Yeniyurt Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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