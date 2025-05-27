Antakya’da konteyner kentte uyuşturucu operasyonu!

Hatay’ın Antakya ilçesinde konteyner kentte durumlarından şüphelenilen iki şahıstan biri üzerinde 380 gramdan fazla sentetik uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 04:27

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Antakya'nın Ekinci Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte şüpheli hareketlerde bulunan iki şahıs polis tarafından durduruldu. C.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada yüksek miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yer alan konteyner kentte, durumlarından şüphelenilen C.A. ve A.M.Y. isimli şahıslar durduruldu.

C.A.'nın yapılan üst aramasında siyah poşet içerisinde 4 parça halinde toplam 380,78 gram sentetik kannabinoid, 29 adet makarona sarılı halde 28,50 gram sentetik kannabinoid ve 1,66 gram amfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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