İzmir'de Büyükşehir Belediye çalışanları greve gidiyor

İzmir'de grev çanları Büyükşehir Belediyesi için çalmaya başladı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Sodem-Sen arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. 22 bin belediye çalışanı grev hazırlığı yapıyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:55

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İzmir'de daha önce Çiğli, Buca, Karabağlar, Konak, Gaziemir ilçelerinde çalan grev çanları bu kez de Büyükşehir Belediyesi için çalmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama şirketlerinde örgütlü

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem-Sen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir türlü anlaşma sağlanamadı. Eğer taraflar el sıkışamazsa, 22 bin belediye çalışanı greve çıkacak. Belediye işçilerinin iş bırakması ile kentte birçok hizmet durma noktasına gelecek.

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