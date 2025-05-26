Sultanbeyli'de 3 katlı binadan alevler yükseldi

İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bir apartmanın çatısında başlayan yangın yan binaya da sıçradı. Öğle saatlerinde yükselen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:37

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Sultanbeyli'de 3 katılı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki apartmana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adil Mahallesi Araç Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 12.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, her iki binanın çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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