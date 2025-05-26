Antalya'da vahşet! Baba oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldürdü
Antalya’da Ali Tolaman, gece saatlerinde oğlu Barış Tolaman’ı yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Emniyetteki ifadesinde, “Alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum” diyen Tolaman, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.
Antalya'da dün gece saatlerinde oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman'ın, polisteki ifadesi tamamlandı.
Oğlunu yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman'ın, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
"İÇİP İÇİP SAĞA SOLA SALDIRIYORDU"
Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Tolaman, kontrol sonrasında gazetecilerin sorduğu sorulara, "Pişmanım. Evet öncesinde tartıştık. Alkol içip içip sağa sola saldırıyordu" dedi. Tolaman, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.