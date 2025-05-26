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Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında yangın

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 26.05.2025 14:44
Güncelleme:26.05.2025 14:44
Adil Mahallesi Araç Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 12.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, her iki binanın çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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