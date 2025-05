Denizli'de apartta gizli kamera skandalı! 3'lü prizi sökünce şoka girdi

Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:22

Denizli'de üniversite bölgesinde, dönüştürdüğü evinin üç odasını apart dairesi olarak kiraya veren ev sahibinin, üçlü prizlere gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan ihbar üzerine ev sahibi gözaltına alındı.



Olay, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesinde Bursa Caddesi altında günlük kiraya verilen apart işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin alt katını bölerek 3 apart dairesine dönüştüren ev sahibi M. F., apart dairelerini günlük olarak kiraya veriyordu.