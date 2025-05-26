Denizli'de apartta gizli kamera skandalı! 3'lü prizi sökünce şoka girdi

Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:22

3'lü prizden çıkan kamera düzeneği. (İHA)



Polis ekiplerinin diğer iki oda da yaptığı incelemelerde aynı şekilde kurulmuş gizli kamera düzeneklerini olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alına M. F. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, olayla ilgili yaşananları canlı yayında aktardı. Kurşun şunları söyledi:

"Olayla ilgili halen daha soruşturma devam ediyor. Biz şu anda Denizli'deyiz ve Pamukkale Üniversitesi'ne çok yakın bir noktadayız ve işte olayın meydana geldiği apartta bu bölgede yer alıyor. Aslında o apartın içerisinde kalan bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. O apartta kalan vatandaş prizin içerisine bir güvenlik kamerası yerleştirildiğini fark etti. Ardından aynı firmaya ait üç ayrı odada daha yine bu şekilde prizlerin içerisine düzenek kurulduğu ortaya çıktı ve olaya polis el attı.



Olay Adli mercilere taşınmış durumda. Apartın sahibi tutuklandı. Ancak bununla ilgili soruşturma halen daha devam ediyor. Çünkü bu görüntülerin kim tarafından çekildiği, ne için çekildiği, görüntülerin içeriğinde ne var? Bunların hepsi inceleniyor. Polis ekipleri tespit edilen tüm gizli kamera sistemlerine el koydu. Cihazların kaydettiği görüntülerin içeriği, amacı üzerinde de titizlikle bir çalışma yapılıyor. Ve sadece işletme sahibi tutuklanmadı. Aynı zamanda bazı çalışanlar da ifadeye çağrıldı.