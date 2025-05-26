Samsun'da babasıyla tartışan genç evi ateşe verdi

Samsun’un İlkadım ilçesinde 18 yaşındaki Akın A., babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından evi ateşe verdi. Suç kaydı kabarık olan Akın A., olay sonrası kaçsa da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:47

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Samsun'un İlkadım ilçesinde Akın A. (18), babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, Akın A. gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'taki 6 katlı bir binanın 4'üncü katında oturan Akın A. ile babası tartıştı. Akın A., yalnız başınayken evi ateşe verip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Başta 'Kasten yaralama' olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Akın A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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