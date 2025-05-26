Bolu'da sağanak vurdu geçti: Ağaçlar devrildi yollar göle döndü

Meteorolojinin uyarıları sonrası Bolu'da sağanak etkili oldu. Bir anda bastıran yağış ile yollar resmen göle dönerken fırtına nedeniyle ağaçlar yola devrildi. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:09

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Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına ile birçok ara sokak adeta göle dönerken, yaklaşık 8 metrelik bir ağaç fırtına sebebiyle araçların üzerine devrildi.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Bolu'da öğle saatlerinde güneşli hava yerini sağanağa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle D-100 karayolunun İzzet Baysal Sanayi Sitesi girişi yan yolunu su bastı. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

AĞAÇLAR ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Ayrıca Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki bir ağaç ise fırtınaya dayanamayarak devrildi. Ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Belediye ekipleri, su biriken alanlarda tahliye çalışması yaparken, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma yapılacak.

Yarım saatlik sürede etkili olan yağış etkisini yitirdi. Sanayi esnafı Sami Günenç, "Ağaç devrildi. Demirler olmasaydı aracın pestili çıkardı" dedi.

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