Sakarya'da 22 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi

Sakarya'da bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan sonra 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen kişiler kısa sürede taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:51

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Sakarya'da bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yapılan bir düğünde, davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Pilavdan yiyen bazı davetliler, birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Rahatsızlanan 22 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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