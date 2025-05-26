Yaşam

Beylikdüzü'nde feci kaza kamerada

Beylikdüzü'nde 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkarak karşı şeride adeta uçan otomobil, takla atarak 2 araca çarpıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Beylikdüzü'nde feci kaza kamerada

Kaza, dün 15.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Caddesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre yüksek hızla seyreden 06 DDU 526 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmiş, takla atarak iki araca çarpmıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE FECİ KAZA

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak adeta karşı şeride uçuyor. İki araca çarpan otomobil yan yatıyor.