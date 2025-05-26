Bursa'da fırtına reklam panosunu uçurdu: 1 yaralı

Bursa'da düzenlenen bıçak festivalini ziyaret eden kişi, fırtına nedeniyle savrulan reklam panosunun çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:57

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Osmangazi ilçesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı'nda festival girişinde yer alan büyük boyutlu reklam panoları, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek savruldu.

Panolardan biri, giriş kapısında bekleyen vatandaşa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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